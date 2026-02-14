Oggi, sabato 14 febbraio 2026, i numeri vincenti delle estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono stati annunciati in diretta. La città di Roma ha visto un'attenzione particolare sui risultati, con alcuni giocatori che sperano di aver centrato grandi vincite. Le estrazioni si sono svolte come di consueto, attirando l'interesse di molti appassionati.

Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi sabato 14 febbraio 2026: numeri vincenti in diretta. ESTRAZIONI DEL LOTTO OGGI – Questa sera, sabato 14 febbraio 2026, alle ore 20 vanno in scena le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. I tre giochi principali di Lottomatica sono seguiti da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. L’estrazione numero 27 del 2026 è prevista alle ore 20 di oggi, sabato 14 febbraio 2026. TPI segue estrazione Lotto, estrazione Superenalotto (con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) ed estrazione 10eLotto in tempo reale, live. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi 14 febbraio 2026

L’estrazione del Lotto del 14 febbraio 2026 ha attirato l’attenzione di molti giocatori, spinta dalla voglia di scoprire subito se i numeri scelti hanno portato fortuna.

Questa sera sono attese le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto.

