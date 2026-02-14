Espulsione Kalulu | ecco perché il Var non poteva intervenire

Kalulu è stato espulso durante la partita tra Juventus e Inter a San Siro perché il Var non ha potuto intervenire. La decisione si basa su un regolamento che non permette l'intervento in alcune situazioni specifiche, anche quando l'azione si svolge vicino all'area di rigore. In questo caso, l’arbitro ha deciso di non consultare il video, lasciando i giocatori con dieci uomini.

L'espulsione di Kalulu sul finale del primo tempo di Inter-Juve farà discutere. C'è però una spiegazione chiara che indirizza la gestione della casistica, non a caso già esaminata e verso la modifica: il Var non può intervenire in caso di doppia ammonizione, ma soltanto di rosso diretto. La modifica già prevista dice per il Var potrà intervenire anche nel caso di doppio giallo: fino a quel momento però - come nel caso della decisione di La Penna ai danni di Kalulu - il secondo giallo non prevede il supporto esterno al direttore di gara. Per questo motivo, dunque, Chiffi dal Var sul presunto contatto fra Bastoni e Kalulu non ha fornito alcun aiuto per valutare l'episodio.