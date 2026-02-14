Durante la sfilata del Carnevale di Bagnes, in Svizzera, un’esplosione sul carro allegorico ha causato otto persone ferite, di cui una grave. La deflagrazione si è verificata all’improvviso, mentre il corteo attraversava il centro del paese, sorprendendo i partecipanti e gli spettatori. Un dettaglio concreto: alcune vittime hanno riportato ustioni e traumi agli arti.

Un pomeriggio di festa si è trasformato in pochi istanti in paura e apprensione. Durante la sfilata del Carnevale di Bagnes, in Svizzera, un’improvvisa esplosione ha scosso il pubblico presente lungo le strade del paese. Il bilancio parla di otto feriti, tra cui una persona in condizioni gravi, soccorsa immediatamente dai sanitari arrivati sul posto con un imponente dispiegamento di mezzi. L’incidente si è verificato poco prima delle 15 su un carro allegorico che stava partecipando alla tradizionale parata nel territorio di Bagnes, nel Canton Vallese. Secondo le prime ricostruzioni, all’origine del boato ci sarebbe l’esplosione del compressore d’aria di un cannone spara-coriandoli, utilizzato per animare la sfilata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Esplosione sul carro allegorico alla sfilata del Carnevale di Bagnes in Svizzera: 8 feriti, uno grave

Durante la sfilata di Carnevale a Sarno, una figura di un carro allegorico è crollata sulla folla, causando paura tra i presenti.

Durante la sfilata di Carnevale a Sarno, in provincia di Salerno, un pezzo del carro allegorico si è staccato e ha colpito alcune persone in mezzo alla folla.

