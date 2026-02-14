La Civitanovese si prepara alla partita contro la Sangiustese, una sfida che potrebbe rivelarsi decisiva per la sua stagione. La trasferta di Villa San Filippo si presenta come un vero e proprio test, poiché l’avversaria è una squadra molto competitiva e in forma. I giocatori sono consapevoli dell’importanza di ottenere un risultato positivo in questa occasione.

"La trasferta di Villa San Filippo rappresenta un banco di prova importante per la Civitanovese, incontrerà una squadra veramente forte". Andrea Diamanti, ex capitano della Civitanovese e grande tifoso rossoblù, mette in guardia Visciano e soci in vista della gara che si terrà domani contro la Sangiustese, alle 15 al Comunale di Villa San Filippo. Diamanti è stato nello staff tecnico della Sangiustese fino ad inizio stagione. "Nel frattempo – spiega – hanno cambiato pochi interpreti e la rosa è rimasta veramente competitiva. Nel proprio impianto cercheranno di far valere il fattore campo, considerando che giocano su un sintetico un po’ datato, mentre la truppa di Marinelli è abituata ad esprimersi sull’erba". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Esame per la Civitanovese: "Occhio alla Sangiustese"

Sangiustese e Civitanovese si affrontano oggi in un match che si trasforma in un vero e proprio braccio di ferro sul campo dello Stadio Comunale di Civitanuova, con le due squadre che cercano di conquistare punti importanti in una partita caratterizzata da un ritmo intenso e da continui scontri a centrocampo.

La recente vittoria della Sangiustese contro la Civitanovese rappresenta un passo importante per la squadra, aumentando la fiducia in vista delle prossime sfide.

