Eroine e principesse delle fiabe Premiata neolaureata a Siena

Annalisa Lista, appena laureata all’Università di Siena, ha ricevuto il Premio America giovani della Fondazione Italia Usa, un riconoscimento che ogni anno viene consegnato alla Camera dei Deputati. La giovane, con una tesi su figure femminili nelle fiabe, ha catturato l’attenzione per la sua ricerca su come le eroine e le principesse siano cambiate nel tempo. La cerimonia di premiazione si è svolta ieri, davanti a numerosi studenti e rappresentanti istituzionali.

Annalisa Lista, neolaureata dell' Università di Siena, è uno dei talenti premiati quest'anno dalla Fondazione Italia Usa con il Premio America giovani, la cui cerimonia si tiene annualmente alla Camera dei Deputati. Un premio che vuole valorizzare giovani con percorso universitario di eccellenza, per sostenerli concretamente nel loro ingresso nel mondo del lavoro. I vincitori sono individuati tramite la banca dati di AlmaLaurea e, come nella prassi americana, la Fondazione si pone come ponte fra università e lavoro, accompagnando i talenti nel percorso post laurea: i vincitori del premio, oltre alla pergamena, hanno la possibilità di partecipare ad un master executive di formazione professionale.