Eroina con il fentanyl acceertamenti sulla dose da cui è partito l' allarme

La Procura indaga su una dose di eroina mista a fentanyl, scoperta a causa di alcuni decessi sospetti. Le autorità sospettano che la combinazione abbia contribuito alla morte di almeno un uomo trovato senza vita nella sua abitazione. Le indagini si concentrano ora sulla quantità di sostanza assunta e sulla provenienza della droga, mentre sono state ascoltate diverse persone legate al traffico locale.

Dopo la chiusura delle indagini, rimangono alcuni aspetti da chiarire. Possibili interrogatori Ci sarebbero ancora punti oscuri da chiarire nella vicenda della dose di eroina con fentanyl. Vicenda per la quale la Procura della Repubblica ha indagato tre persone con l’accusa di favoreggiamento in concorso. Indagini la cui chiusura è stata notificata in questi giorni. Da chiarire, in primo luogo, da dove provenga la dose in cui è stata individuata la percentuale di oppiode, un 5% che rappresenta un quantitativo molto alto, come il 50% di eroina. Una dose che sarebbe potuta essere letale eppure, secondo quanto accertato dalle indagini della squadra mobile, la tossicodipendente che avrebbe consegnato la dose in questione all’operatore di strada della cooperativa, indagato con un altro operatore a lui superiore e la responsabile della cooperativa stessa, non avrebbe ravvisato niente di anomalo nella droga, non per questo l’avrebbe consegnata.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

