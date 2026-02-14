Erede di Denis Ten chi è Shaidorov | campione olimpico che ha scaricato la pressione coi Lego

Shaidorov, vincitore olimpico e erede di Denis Ten, ha deciso di rilassarsi costruendo con i Lego dopo aver affrontato la pressione delle competizioni. La sua vittoria ai Giochi di Pechino ha segnato il secondo oro invernale per il Kazakistan, dimostrando come il suo approccio semplice e concreto abbia contribuito a prepararlo mentalmente. Il giovane atleta ha confessato che all’inizio non amava molto il pattinaggio, ma ora si sente più tranquillo grazie a momenti di svago come questo.

Il re con l'apparecchio viene dalla periferia. Mikhail Shaidorov ha cominciato a pattinare sulla pista di un centro commerciale di Almaty, a 15 ore di auto dalla capitale Astana. Quindici anni dopo, ha portato il secondo oro olimpico invernale nella storia del Kazakistan dopo quello di Vladimir Smirnov, mito del fondo, primo nella 50 km a Lillehammer '94. Non è stata una serata normale, non è un campione olimpico normale. Shaidorov è timido, impacciato, felicemente sulle nuvole. Ieri notte, in zona mista, scuoteva la testa: non gli sembrava vero. In conferenza, quando gli hanno chiesto come avesse fatto a gestire la pressione che ha travolto Malinin, ha risposto sorridendo: "Ho fatto Lego per due giorni".