Una truffa studiata nei minimi dettagli, degna della sceneggiatura di un film anni ’80. Ma questa volta il colpo milionario è stato fermato dai carabinieri. È accaduto a Ercolano, dove i militari della locale Tenenza hanno sventato il furto di farmaci per un valore di circa 8 milioni di euro, denunciando tre persone. Il piano era stato preparato con cura. Il giorno precedente un uomo aveva contattato l’azienda, spiegando di essere incaricato del ritiro della merce e chiedendo informazioni sulle modalità di accesso. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Ercolano, truffa da 8 milioni di euro per rubare medicinali destinati a pazienti affetti da Alzheimer e sclerosi multipla

