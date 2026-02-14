era morta nella sua casa da un mese

Una donna di 60 anni è stata trovata morta nella sua casa a Dovera, Cremona. La scoperta è avvenuta dopo un mese dalla sua morte, quando gli operatori hanno fatto il sopralluogo. La donna viveva sola e nessuno si era preoccupato di lei per tutto questo tempo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire le cause del decesso.

DOVERA (Cremona) Morta da un mese. È stata trovata nella sua abitazione, in terra e priva di vita, una donna di 60 anni. Lo hanno scoperta i vigili del fuoco di Crema e i soccorritori, che sono stati chiamati da una parente che abita fuori regione, lontano da Dovera. Questa parente ha provato più volte a chiamare la sua consanguinea e quando lo ha fatto per un’ultima volta, mercoledì, vedendo che nessuno rispondeva, si è decisa a chiedere l’intervento dei soccorritori per verificare che cosa stesse succedendo. E la risposta è stata quella che non si vorrebbe mai ascoltare: la donna era morta, molto probabilmente da un mese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Nuno Loureiro, professore e scienziato di 47 anni del Massachusetts Institute of Technology, è stato trovato ferito a colpi d'arma da fuoco nella sua abitazione di Brookline, Boston.

