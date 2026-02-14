Epstein Francia allagata e Trump | crisi multipla tra scandalo emergenze e nuove politiche

Jeffrey Epstein, i recenti file pubblicati e le inchieste aperte hanno provocato una serie di dimissioni e polemiche che scuotono il mondo politico e finanziario. La vicenda ha portato alla luce dettagli sconvolgenti sui rapporti tra potenti e il loro coinvolgimento in attività illecite, alimentando sospetti e tensioni in vari paesi. Nel frattempo, in Francia, le alluvioni hanno colpito diverse regioni, causando danni materiali e interruzioni nei servizi, mentre a New York Donald Trump affronta nuove polemiche legate alle sue dichiarazioni pubbliche.

Crisi globale dopo i file Epstein: dimissioni, indagini e un’ondata di incertezza. La pubblicazione dei file relativi a Jeffrey Epstein ha scatenato un’ondata di dimissioni e indagini a livello internazionale, coinvolgendo figure di spicco della politica, dell’economia e della società. Le rivelazioni, giunte in un momento già segnato da tensioni geopolitiche e crisi ambientali, hanno destabilizzato equilibri e sollevato interrogativi sulla condotta di personalità influenti in diversi paesi. La tempesta perfetta: Francia tra alluvioni e scandalo. La Francia si trova ad affrontare una situazione particolarmente complessa.🔗 Leggi su Ameve.eu Scandalo Epstein, un milione di nuove carte: l’America col fiato sospeso e Trump sotto pressione Epstein: Indagato ex premier britannico, Bondi accusata di insabbiamento su Trump. Nuove rivelazioni sullo scandalo. L’indagine su Jeffrey Epstein si riaccende con nuovi dettagli. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Epstein Files: cosa emerge dai nuovi documenti Argomenti discussi: Video. Fact-checking: l'Ue censura gli statunitensi e manipola le elezioni?. Francia, caso Epstein: ministro Esteri Barrot porta in tribunale il diplomatico Fabrice AidanFabrice Aidan ha scambiato decine di e-mail con Jeffrey Epstein nel 2010, quando l'alto funzionario francese lavorava all'Onu a New York. Nel 2013, l'Fbi avrebbe allertato le Nazioni Unite di un'indag ... it.euronews.com Francia, caso Epstein: l’Eliseo prende atto delle dimissioni di Jack LangLe dimissioni dell’ex ministro arrivano mentre emergono nuovi sviluppi dai file Epstein, con ripercussioni politiche e giudiziarie in diversi Paesi ... ilsole24ore.com Una campagna di disinformazione su larga scala, sostenuta da bot russi, sta utilizzando notizie falsificate dai media francesi per collegare falsamente il presidente della Francia Emmanuel Macron ai crimini di Jeffrey Epstein #TheCube facebook #EpsteinFiles dal Regno Unito alla Francia, le insospettabili personalità politiche colpite anche in Europa dal ciclone causato dalla pubblicazione dei nuovi file del finanziere pedofilo Jeffrey #Epstein x.com