Epstein Files una foto mostra il finanziere con una vittima? La versione dell’FBI

L’FBI ha pubblicato dei documenti chiamati Epstein Files, e in una foto si vede il finanziere con una donna che potrebbe essere una vittima. L’immagine ha sollevato subito domande, perché manca una spiegazione ufficiale sulla relazione tra i due. I documenti sono pieni di allegati senza descrizioni chiare, e i riferimenti incrociati complicano la comprensione dei fatti.

Un rilascio di documenti come quello relativo agli Epstein files, contenente numerosi allegati senza spiegazioni e riferimenti incrociati, difficili da ricostruire, possono trarre in inganno. Senza una guida narrativa, qualsiasi contenuto rischia di essere mal interpretato, soprattutto in assenza di prove certe. Il caso in questione riguarda un'immagine che, secondo gli utenti, ritrarrebbe il pedofilo Epstein mentre tortura con una lente d'ingrandimento una minorenne legata a terra. Abbiamo trovato il documento dell' FBI che l'aveva analizzata. L'immagine contenuta nel file EFTA01245105. L'immagine in questione, presente nel file EFTA01245105, mostra un uomo chino su una vittima, completamente nuda, legata a terra a braccia e gambe divaricate, con diverse lenti d'ingrandimento posizionate sul corpo. Secondo il documento, l'FBI non certifica che la vittima ripresa sia una minorenne, ma una donna adulta legata e imbavagliata su un prato. Allo stesso modo, il documento precisa che non è chiaro se l'uomo nella foto sia effettivamente Epstein.