Si è insediato a Tolentino il tavolo di coordinamento di "Cantieri di futuro", il patto educativo di comunità che vede la scuola promotrice di una rete territoriale integrata. L’obiettivo è unire le forze tra istituzioni, associazioni, terzo settore e istituti per garantire il successo formativo, contrastando la dispersione scolastica e la povertà educativa. Alla seduta di insediamento hanno preso parte i rappresentanti dei partner firmatari: per il Comune di Tolentino il sindaco Mauro Sclavi e l’assessore all’istruzione Benedetta Lancioni; per la scuola Donato Romano, dirigente dell’istituto Filelfo e coordinatore del Patto, Mara Amico e Ombretta Sorgi, dirigenti rispettivamente del Lucatelli-Don Bosco e del Monti di Pollenza; per la comunità agostiniana il priore padre Massimo Giustozzo e padre Christian Iorio; per le associazioni e gli enti Fabiola Cavarischia (Legambiente Il Pettirosso), Paolo Nobili (istituto Vaccaj), Laura Fermanelli (associazione musicale Gabrielli), Vanessa Orlandi (Cantiere DanzArte), Patrizia Francioni (Tolentino 815), Giulia Barabucci (Croce Rossa) e Marcello Naldini (coop Il Faro). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Enti, associazioni e scuola nei Cantieri di futuro

La Comunità di montagna della Carnia ha aperto i bandi per i contributi economici destinati ad associazioni ed enti locali.

È ripresa la distribuzione gratuita di piante e alberi promossa dal progetto

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Paolo Losasso - Irpinia, ricominciare da zero

Argomenti discussi: Enti, associazioni e scuola nei Cantieri di futuro; Enti convenzionati per le attività di cittadinanza attiva e solidale: criticità da rimuovere; Sanzione disciplinare allontanamento dalle lezioni, ecco le strutture disposte ad accogliere gli studenti [ELENCO per REGIONE]; Montagna, contributi a enti e associazioni. Domande entro il 31 marzo.

Macerata, l’associazione era una scuola privata: 170mila euro non dichiarati al fiscoMACERATA I finanzieri del Gruppo di Macerata hanno individuato un’associazione culturale formalmente costituita quale ente di natura non commerciale ma, di fatto, stando ... corriereadriatico.it

Scuola-lavoro, opportunità per enti religiosi e società sportiveLa possibilità per molti studenti di acquisire un'esperienza lavorativa insieme alla frequenza scolastica passa anche dalla disponibilità di strutture religiose, associazioni di volontariato ed enti ... avvenire.it

Albo comunale degli Enti del Terzo Settore – Iscrizione 2026 Le Associazioni e gli Enti del Terzo Settore non ancora iscritti, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 del Regolamento in vigore, possono presentare richiesta di iscrizione utilizzando il modello facebook

#11febbraio Con la quinta riunione presso la sede zonale di Nardò prosegue il tradizionale ciclo di incontri, alla presenza dei Coordinatori Comunali, Federazioni, Enti, Associazioni e dei Servizi fiscale e di patronato. Insieme per rispondere ai bisogni delle no x.com