Enti associazioni e scuola nei Cantieri di futuro

Da ilrestodelcarlino.it 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è insediato a Tolentino il tavolo di coordinamento di "Cantieri di futuro", il patto educativo di comunità che vede la scuola promotrice di una rete territoriale integrata. L’obiettivo è unire le forze tra istituzioni, associazioni, terzo settore e istituti per garantire il successo formativo, contrastando la dispersione scolastica e la povertà educativa. Alla seduta di insediamento hanno preso parte i rappresentanti dei partner firmatari: per il Comune di Tolentino il sindaco Mauro Sclavi e l’assessore all’istruzione Benedetta Lancioni; per la scuola Donato Romano, dirigente dell’istituto Filelfo e coordinatore del Patto, Mara Amico e Ombretta Sorgi, dirigenti rispettivamente del Lucatelli-Don Bosco e del Monti di Pollenza; per la comunità agostiniana il priore padre Massimo Giustozzo e padre Christian Iorio; per le associazioni e gli enti Fabiola Cavarischia (Legambiente Il Pettirosso), Paolo Nobili (istituto Vaccaj), Laura Fermanelli (associazione musicale Gabrielli), Vanessa Orlandi (Cantiere DanzArte), Patrizia Francioni (Tolentino 815), Giulia Barabucci (Croce Rossa) e Marcello Naldini (coop Il Faro). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

enti associazioni e scuola nei cantieri di futuro

© Ilrestodelcarlino.it - Enti, associazioni e scuola nei Cantieri di futuro

Soldi per associazioni e enti in Carnia: 385 mila euro di contributi, domande aperte

La Comunità di montagna della Carnia ha aperto i bandi per i contributi economici destinati ad associazioni ed enti locali.

Riparte la distribuzione gratuita di piante e alberi per cittadini, associazioni ed enti pubblici

È ripresa la distribuzione gratuita di piante e alberi promossa dal progetto

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Paolo Losasso - Irpinia, ricominciare da zero

Video Paolo Losasso - Irpinia, ricominciare da zero

Argomenti discussi: Enti, associazioni e scuola nei Cantieri di futuro; Enti convenzionati per le attività di cittadinanza attiva e solidale: criticità da rimuovere; Sanzione disciplinare allontanamento dalle lezioni, ecco le strutture disposte ad accogliere gli studenti [ELENCO per REGIONE]; Montagna, contributi a enti e associazioni. Domande entro il 31 marzo.

enti associazioni e scuolaMacerata, l’associazione era una scuola privata: 170mila euro non dichiarati al fiscoMACERATA I finanzieri del Gruppo di Macerata hanno individuato un’associazione culturale formalmente costituita quale ente di natura non commerciale ma, di fatto, stando ... corriereadriatico.it

Scuola-lavoro, opportunità per enti religiosi e società sportiveLa possibilità per molti studenti di acquisire un'esperienza lavorativa insieme alla frequenza scolastica passa anche dalla disponibilità di strutture religiose, associazioni di volontariato ed enti ... avvenire.it