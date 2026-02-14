Eni autorizzata ad operare in Venezuela | cosa prevede il contratto petrolifero firmato con gli Usa

L’Eni potrà lavorare in Venezuela perché ha ottenuto le licenze dagli Stati Uniti. La società italiana ha firmato un contratto con le autorità americane, che ora le permettono di entrare nel settore petrolifero venezuelano. Questo accordo apre nuove opportunità per l’azienda, che potrà investire in progetti di sfruttamento delle riserve di greggio nel paese sudamericano.

Anche l'Eni potrà operare in Venezuela dopo la consegna delle licenze da parte del governo americano. Attualmente, l'amministrazione Trump mira a una crescita della produzione nel Paese sudamericano dopo aver arrestato Nicolas Maduro ed è per questo che, oltre alla compagnia petrolifera italiana, altre aziende saranno autorizzate ad operare sul territorio. Tra queste, secondo il rapporto del dipartimento del Tesoro statunitense, ci sono anche Repsol, Shell, Bp e Chevron. Nel documento pubblicato si evidenzia che «qualsiasi contratto per transazioni con il Governo del Venezuela» debba evidenziare che l'accordo bilaterale sia regolato dalle leggi degli americane, così come «qualsiasi risoluzione delle controversie relative al contratto avvenga negli Stati Uniti».