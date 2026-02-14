Emma Villas in trasferta a Sorrento Compagnoni infortunio da valutare

Emma Villas Codyeco si sposta a Sorrento dopo aver subito una sconfitta netta contro Fano, che ha segnato il quinto risultato negativo consecutivo per la squadra di Pagliai. Durante la partita, Compagnoni si è infortunato e il suo problema deve ancora essere valutato, lasciando incertezza sulle sue condizioni. La squadra cerca di reagire e di cambiare rotta in vista della prossima partita.

L' Emma Villas Codyeco prova a voltare pagina dopo la partita di domenica scorsa contro Fano, persa nettamente in tre set e che ha rappresentato il quinto ko di fila per la formazione di Pagliai, che proprio contro i marchigiani ha esordito dopo l'esonero di Petrella. La società biancorossoblù ha comunicato che durante il secondo set il centrale Federico Compagnoni (nella foto) ha subito un infortunio al ginocchio in un'azione di gioco. Il giocatore è stato portato subito in infermeria per le prime valutazioni e il giorno dopo è stato sottoposto ad una risonanza magnetica al fine di stabilire i corretti tempi di recupero.