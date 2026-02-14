Emergenza meteo e iscrizioni scuole | proroga al 21 febbraio per 1.342504 studenti priorità al diritto allo studio

Un forte maltempo ha costretto le autorità a estendere i termini per le iscrizioni scolastiche, coinvolgendo oltre 1,3 milioni di studenti. La proroga al 21 febbraio mira a garantire che tutti abbiano la possibilità di completare le pratiche, anche in zone colpite da neve e alluvioni. Molti studenti e genitori si sono trovati a dover affrontare difficoltà logistiche e problemi di accesso ai servizi online. Le scuole, intanto, si organizzano per ricevere le domande nonostante le condizioni meteorologiche avverse.

Iscrizioni Scolastiche Prorogate al 21 Febbraio: L'Emergenza Meteo Mette a Dura Prova il Sistema Paese. Il termine per le iscrizioni alla scuola primaria e secondaria per l'anno scolastico 20262027 è stato esteso al 21 febbraio. La decisione del Ministero dell'Istruzione, motivata dalle difficoltà causate dalle recenti emergenze meteo in diverse regioni italiane, mira a garantire il diritto allo studio a 1.342.504 studenti e a supportare le segreterie scolastiche. Un'Estensione Necessaria per Superare le Difficoltà. La proroga, annunciata con una nota del 12 febbraio, rappresenta una risposta concreta alle criticità che hanno colpito diverse aree del Paese.