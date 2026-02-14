Emergenza Grattacielo scatta la rete solidale | aiuti e appello alla città

Da ferraratoday.it 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il crollo di un balcone al secondo piano del Grattacielo di Ferrara, avvenuto giovedì 12, ha spinto il Terzo Settore a organizzare una rete di aiuti immediata. Molti residenti sono stati costretti a lasciare le loro case, e alcune famiglie si sono ritrovate senza i propri effetti personali. La solidarietà tra cittadini si è attivata rapidamente, con volontari che distribuiscono cibo e abbigliamento ai senza tetto.

Di fronte all’emergenza che ha coinvolto le persone sfollate dal Grattacielo di Ferrara nella giornata di giovedì 12, il Terzo Settore si è messo subito al lavoro. “Ci sono pasti da preparare, cuscini e lenzuola da trovare - evidenzia Chiara Bertolasi, portavoce del Forum del Terzo Settore di Ferrara -. Ci sono contratti di affitto e utenze da gestire, mutui da non perdere, permessi di soggiorno da non far scadere. C’è bisogno di cibo, merendine, biscotti, latte e altri prodotti per le colazioni”. “Ci sono persone che lavorano tutto il giorno e la sera non hanno un bagno dove lavarsi - aggiunge Bertolasi -.🔗 Leggi su Ferraratoday.itImmagine generica

Legnano, città solidale. Collette, doni, buoni spesa. Quanti aiuti sotto l’albero

A Legnano, il Natale si fa solidale grazie all'impegno degli studenti dell'istituto superiore Bernocchi.

Incendio al Grattacielo, scatta il piano d'emergenza: i residenti accolti al Palapalestre

In seguito all’incendio al Grattacielo di Ferrara, è stato attivato il piano di emergenza.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

emergenza grattacielo scatta laGrattacielo, l’ultimo atto: è il giorno dello sgombero. Al via i controlli nelle caseIniziano questa mattina le operazioni alle torri interessate dall’ordinanza di inagibilità. Continua la polemica tra Greco (Cgil) e il sindaco: Fabbri è un bullo, servono risposte ... msn.com

emergenza grattacielo scatta laGrattacielo, l’atto del 2024. L’ultimo allarme dei vigili: Sicurezza non garantitaIl documento dove venivano portate alla luce tutte le falle antincendio. E sui residenti: Nessuna istruzione in caso di esodo, nè divieti nè telefoni. ilrestodelcarlino.it