elisabetta cocciaretto centra la qualificazione a dubai sforzo non stop dopo i quarti a doha

Elisabetta Cocciaretto ha conquistato la qualificazione a Dubai dopo aver raggiunto i quarti di finale a Doha, dimostrando una determinazione costante. La tennista italiana ha affrontato due tornei consecutivi senza pause, imponendosi in entrambe le competizioni. La sua vittoria nelle qualificazioni a Dubai arriva subito dopo l’impegno nel WTA 1000 di Doha, dove ha sfiorato le semifinali.

Semplicemente, Elisabetta Cocciaretto è impossibile anche solo da fermare, in questi giorni. Neanche il tempo di uscire dall’ambiente dei quarti del WTA 1000 di Doha che arriva il superamento delle qualificazioni nel torneo di omologa categoria di scena a Dubai. Per lei, dunque, ancora un tabellone principale in un torneo importante, con la prospettiva di non dover più affrontare il passaggio dalle qualificazioni in ulteriori simili evenienze. Al primo turno, la giocatrice di Ancona ha subito dovuto affrontare un ostacolo durissimo, rappresentato dalla croata Donna Vekic, che meno di due anni fa era in semifinale a Wimbledon e, in generale, ha goduto di una validissima carriera. 🔗 Leggi su Oasport.it

Elisabetta Cocciaretto si prepara a sfidare una avversaria molto forte ai quarti di finale del torneo di Doha.

Cocciaretto continua a salire nel ranking WTA.

