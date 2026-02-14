Elena Santarelli ha condiviso su Instagram una foto con sua madre Patty dall’ospedale, spiegando che ha avuto un infarto. La showgirl ha scritto che, dopo giorni di preoccupazione, si sente finalmente sollevata. Patty si trovava in ospedale da alcuni giorni e ora sta meglio. La famiglia ha vissuto momenti intensi, ma la notizia positiva ha portato un po’ di sollievo.

"Finalmente possiamo respirare" è così che Elena Santarelli scrive sulla sua storia Instagram dove comunica a tutti che mamma Patty ha appena affrontato giorni davvero difficili E’ attraverso una storia su Instagram che Elena Santarelli sceglie di rivelare che mamma Patty “ha avuto un infarto”. Nella foto un affettuoso abbraccio tra la showgirl e il genitore. Subito sotto un piccolo racconto su quanto accaduto alla mamma. Sempre la conduttrice aggiunge anche altre stories nelle quali spiega quanto sia importante passare del tempo con le proprie famiglie e non rimandare nulla “a domani”. Elena Santarelli rivela sui social di aver trascorso dei giorni molto difficili. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Elena Santarelli, la foto con la mamma in ospedale: “Ha avuto un infarto”

Elena Santarelli ha condiviso su Instagram che sua madre ha avuto un infarto, un episodio che ha causato grande preoccupazione nella famiglia.

Elena Santarelli ha trascorso giorni di forte preoccupazione dopo che sua madre ha avuto un infarto.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Elena Santarelli dopo l'infarto della mamma: Finalmente possiamo respirare; Elena Santarelli: Mia mamma ha avuto un infarto. Come sta: il messaggio su Instagram; Elena Santarelli in ospedale, la madre ha avuto un infarto: Adesso è in terapia intensiva; Elena Santarelli abbraccia la mamma in ospedale e rivela: Ha avuto un infarto.

Elena Santarelli in ospedale, la madre ha avuto un infarto: Adesso è in terapia intensivaElena Santarelli ha condiviso le foto della madre Patrizia, ricoverata in terapia intensiva a causa di un infarto arrivato improvvisamente poche ore prima ... fanpage.it

Patrizia, la mamma di Elena Santarelli, in ospedale per un infarto/ Soccorsa dal marito: come staPatrizia, la mamma di Elena Santarelli, ha avuto un infarto ed è stata soccorsa dal marito: ecco come sta ora. ilsussidiario.net

Momenti di grande apprensione per Elena Santarelli, che sui social ha aggiornato i fan sulle condizioni della mamma Patrizia dopo un infarto. Con una foto scattata in ospedale, la showgirl ha raccontato che il padre è intervenuto tempestivamente portand facebook