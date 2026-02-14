Edoardo Bove torna in campo esordio con il Watford a poco più di un anno da malore

Da periodicodaily.com 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Edoardo Bove ha ripreso a giocare con il Watford, a poco più di un anno dal malore che lo aveva colpito durante la partita tra Fiorentina e Inter. La squadra lo ha schierato in campo per la prima volta dopo l’incidente, portando con sé un messaggio di rinascita e speranza. Bove ha dimostrato di essere tornato in forma, facendo il suo debutto con entusiasmo e determinazione.

(Adnkronos) – A poco più di 14 mesi dal malore in campo durante Fiorentina-Inter, Edoardo Bove è tornato finalmente in campo. Il 23enne centrocampista romano è entrato in campo con la maglia del Watford nei minuti finali della trasferta della Championship (la Serie B inglese) contro il Preston North End. L'ex giocatore viola è sceso in campo con la maglia numero 15 e ha giocato complessivamente 11 minuti del match che si è concluso sul punteggio di 2-2. Bove, visibilmente emozionato, al termine della partita ha raggiunto la tribuna per abbracciare Martina, la sua ragazza. —sportwebinfo@adnkronos.🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

Bove torna in campo dopo 14 mesi: l'esordio con il Watford e la gioia di un ritorno atteso

Edoardo Bove torna in campo dopo 14 mesi di assenza, tornando a giocare con il Watford.

Bove torna in campo: esordio in Preston-Watford dopo 14 mesi

Edoardo Bove torna a giocare in campo, dopo 14 mesi di assenza, nel match tra Preston e Watford.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Edoardo Bove IN, Watford OUT Of The FA Cup.

Video Edoardo Bove IN, Watford OUT Of The FA Cup.

Argomenti discussi: Commozione Bove: è tornato a giocare con il Watford, tutti i dettagli; Calciomercato chiuso: le news dell'ultimo giorno di trattative; Bove al Watford, Behrami: È qui per aiutarci a tornare in Premier League; Edoardo Bove torna in campo, trovato l'accordo con un club estero: ecco dove giocherà.

edoardo bove torna inBove torna in campo 14 mesi dopo il malore: il debutto col Watford e l’abbraccio con la famigliaSono passati 440 giorni dal malore in Fiorentina-Inter, oggi Edoardo Bove è tornato a giocare entrando in campo all’86’ nel match che il Watford ha ... fanpage.it

edoardo bove torna inEdoardo Bove torna in campo un anno dopo: entra nel finale di Preston-WatfordLa notizia più bella del giorno arriva direttamente dall'Inghilterra: Edoardo Bove è tornato a giocare un match ufficiale. L'ex. tuttomercatoweb.com