Edoardo Bove torna in campo esordio con il Watford a poco più di un anno da malore

Edoardo Bove ha ripreso a giocare con il Watford, a poco più di un anno dal malore che lo aveva colpito durante la partita tra Fiorentina e Inter. La squadra lo ha schierato in campo per la prima volta dopo l’incidente, portando con sé un messaggio di rinascita e speranza. Bove ha dimostrato di essere tornato in forma, facendo il suo debutto con entusiasmo e determinazione.

(Adnkronos) – A poco più di 14 mesi dal malore in campo durante Fiorentina-Inter, Edoardo Bove è tornato finalmente in campo. Il 23enne centrocampista romano è entrato in campo con la maglia del Watford nei minuti finali della trasferta della Championship (la Serie B inglese) contro il Preston North End. L'ex giocatore viola è sceso in campo con la maglia numero 15 e ha giocato complessivamente 11 minuti del match che si è concluso sul punteggio di 2-2. Bove, visibilmente emozionato, al termine della partita ha raggiunto la tribuna per abbracciare Martina, la sua ragazza.