Economia – A Varese il mercato immobiliare potrebbe crescere Ma 5 mila appartamenti e 58 negozi sfi

A Varese, il mercato immobiliare potrebbe migliorare, ma oltre 5.000 appartamenti vuoti e 58 negozi sfidano questa ripresa. La presenza di tanti immobili sfitti limita l’espansione del settore, anche se gli investitori mostrano un certo entusiasmo. La domanda di case e negozi è ancora debole, e molti immobili restano invenduti o inutilizzati. La città si trova di fronte a una sfida concreta: riqualificare gli spazi vuoti per favorire la crescita.

Varese Immobiliare: Tra Ripresa e Criticità, 5.000 Appartamenti Vuoti Frenano la Crescita. Il mercato immobiliare di Varese mostra segnali di ripresa all’inizio del 2026, con un rinnovato interesse degli investitori e una tenuta delle compravendite. Tuttavia, un numero allarmante di immobili invenduti – circa 5.000 appartamenti vuoti e 58 negozi chiusi nel centro storico – e l’aumento esponenziale dei costi di riqualificazione energetica rischiano di compromettere questa crescita, sollevando preoccupazioni tra gli operatori del settore. Un Inizio di Anno Incoraggiante, Ma con Ombre sul Futuro. Dopo anni di incertezza, il mercato immobiliare varesino sembra ritrovare slancio.🔗 Leggi su Ameve.eu Mercato immobiliare senza pace: i tassi dei mutui continuano a crescere Il mercato immobiliare italiano attraversa un periodo di instabilità, con i tassi dei mutui in costante aumento. Bergamo, quotazioni in crescita nel mercato immobiliare: il tema degli affitti brevi e la crisi dei negozi Il mercato immobiliare di Bergamo registra segnali contrastanti: da un lato, il settore residenziale cresce con un aumento del 4% nelle compravendite, mentre dall’altro si evidenziano criticità negli affitti brevi e nella crisi dei negozi. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Vieni a Vivere a Varese, il mattone al centro della sfida. Prezzi in crescita e nuove strategie abitative; Varese, il successo di Terra Rara: dai rifiuti elettronici rinascono materie prime; Grande Sport, volano del turismo. Binomio vincente dell’economia; Nuovo allarme Draghi, 'l'economia peggiora, è urgente agire'. A Varese il mercato immobiliare potrebbe crescere. Ma 5 mila appartamenti e 58 negozi sfitti lo frenanoLe associazioni degli agenti immobiliari parlano di compravendite in aumento e investitori in crescita. Poi c'è il rovescio della medaglia: l’usato costa troppo da riqualificare e il centro si svuota ... varesenews.it Varese guarda a Est: l’India diventa un partner strategico per l’economia provincialeExport in forte crescita, investimenti incrociati e settori ad alta specializzazione rafforzano il legame tra il territorio varesino e una delle economie più dinamiche al mondo ... laprovinciadivarese.it In edicola con #Prealpina #PrimoPiano | Gaza, Cattaneo: il dovere di essere concreti #Economia | Meta Electronics, il lavoro va salvato #Varese | Da tre mesi senza internet nè telefono #LavenoMombello | Nel sacco dieci pitoni morti #Tradate | Casa di rip facebook