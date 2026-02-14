Il presidente Donald Trump ha deciso di inviare la portaerei USS Gerald R. Ford e il suo gruppo d’attacco in Medio Oriente, perché teme che l’Iran possa aumentare le tensioni nella regione. La mossa arriva mentre continuano i negoziati sul programma nucleare iraniano, e rappresenta un messaggio chiaro di forza. Ufficiali statunitensi spiegano che questa presenza militare serve a scoraggiare eventuali azioni aggressive di Teheran. La decisione si è concretizzata in un momento di forte incertezza diplomatica tra le due parti.

L’invio della portaerei USS Gerald R. Ford e del suo gruppo d’attacco in Medio Oriente segna un salto di qualità nella pressione militare esercitata dagli Stati Uniti sull’Iran mentre proseguono i negoziati sul nucleare. La decisione del presidente Donald Trump, diffusa dopo l’incontro con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, rafforza una presenza navale già significativa e mira a rendere più credibile la minaccia militare nel caso in cui non si arrivi rapidamente a un’intesa. “Avrebbero dovuto raggiungere un accordo fin dall’inizio, poi hanno ricevuto Midnight Hammer”, ha detto Trump in una conferenza stampa nella serata di ieri, dopo una riunione lunga tre ore con l’amico, alleato israeliano. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Ecco perché senza accordo Trump potrebbe attaccare Teheran. Conversazione con Melcangi

Il presidente Donald Trump ha dichiarato di aver avuto alcuni colloqui con l’Iran di recente.

Donald Trump ha schierato una flotta verso l’Iran, guidata dalla portaerei USS Abraham Lincoln.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Tensione USA-Iran: Trump lancia ultimatum sul nucleare, Teheran risponde con forza

Argomenti discussi: La Rai è come un cavallo scosso: ecco perché adesso scoppia un caso dopo l'altro; Ecco perché la COP31 in Turchia attirerà gli investimenti delle imprese; Sfida con l'Iran, ecco perché Trump raddoppia e accelera; Sono il Primo Ministro della Spagna. Ecco perché l’Occidente ha bisogno di migranti.

Armi all’Ucraina, ecco come e perché la Francia fa la guerra agli Stati UnitiGli ambasciatori dell’Unione europea ieri non sono riusciti a trovare un accordo sui criteri di eleggibilità per l’assistenza militare prevista dal prestito da 90 miliardi di euro all’Ucraina. startmag.it

Perché l'Italia ha cambiato idea sull'accordo col MercosurA convincere il governo Meloni non sono state tanto le garanzie fornite dall'Ue, già presenti nella prima bozza rigettata, ma un'altra promessa fatta da Von der Leyen. Mentre Francia, Polonia, Austria ... tg24.sky.it

Chi ha ottenuto l'accordo commerciale migliore da Donald Trump https://www.economymagazine.it/chi-ha-ottenuto-laccordo-commerciale-migliore-da-donald-trump/ #dazitrump #economymagazine facebook

Dottrina Donroe. Trump vuole far saltare l'accordo commerciale nordamericano x.com