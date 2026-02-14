Eccellenza brindisina a Expo 2025 | Giaimis nominato consigliere nazionale Aerec

Antonio Giaimis, originario di Brindisi, ha ottenuto una nomina importante a causa del suo impegno nel settore dell’energia, che ha portato l’Italia a essere presente con più progetti all’Expo 2025. La cerimonia si è svolta nell’aula dei gruppi parlamentari alla Camera dei Deputati, di fronte a numerosi rappresentanti politici e professionisti del settore. Giaimis, che lavora da anni nel campo, ha contribuito a portare avanti iniziative innovative che hanno rafforzato la posizione del nostro Paese a livello globale. Durante l’evento, ha anche presentato un nuovo progetto di energia sostenibile che potrebbe interessare diversi paesi partecipanti.

Accademia europea per le relazioni economiche e culturali: importante riconoscimento per l'ex luogotenente carica speciale dell'Arma dei carabinieri, già cavaliere della Repubblica In una cornice di alto prestigio istituzionale, presso l'aula dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati, il brindisino Antonio Giaimis ha ricevuto un importante riconoscimento per il suo contributo al successo dell'Italia nel panorama internazionale. Il cavaliere Omri, già luogotenente carica speciale dell'Arma dei carabinieri in servizio presso il comando provinciale di Brindisi, è stato ufficialmente nominato consigliere nazionale per le relazioni economiche e culturali dell'Aerec (Accademia europea per le relazioni economiche e culturali).🔗 Leggi su Brindisireport.it Consigliere regionale nominato vicepresidente provinciale di Fratelli d'Italia Vincenzo Santangelo, consigliere regionale, è stato recentemente nominato vicepresidente provinciale di Fratelli d’Italia. Giuli ha nominato come consigliere l’ex capo ufficio stampa Tatafiore Alessandro Giuli ha deciso di nominare Pietro Tatafiore come suo nuovo consigliere per la comunicazione e la promozione culturale. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Il sindaco Marchionna alla celebrazione dei 25 anni del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto: "Continueremo a sostenere questo punto di riferimento, un’eccellenza a livello internazionale”. “Celebriamo adeguatamente i 25 anni del Consorzio di Gestione facebook