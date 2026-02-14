Ebba Andersson si mette uno sci in spalla ed evita la squalifica | la mossa eroica che è valsa l'argento

Ebba Andersson ha evitato la squalifica salendo di corsa in piedi e ripartendo con uno sci in spalla, riuscendo a conquistare l’argento nella staffetta femminile alle Olimpiadi. La svedese, durante la seconda frazione, è caduta due volte di fila, ma ha deciso di non arrendersi e di riprendere la gara in modo deciso. La scena si è svolta davanti agli occhi degli spettatori, che hanno assistito a un gesto di determinazione che ha sorpreso tutti.

