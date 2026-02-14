È morto stanotte Liliana Resinovich addio all’amico che chiedeva giustizia

Liliana Resinovich è morta questa notte, dopo anni di mistero e dolore legati al suo caso. La sua scomparsa ha lasciato senza parole chiunque seguisse la vicenda, che ha acceso dibattiti e polemiche nella comunità. La donna, scomparsa nel 2021, aveva attirato l’attenzione di molti perché il suo caso sembrava ancora irrisolto, mentre il suo nome rimaneva legato a una serie di domande senza risposta. La notizia della sua scomparsa segna la fine di una vicenda che ha tenuto in sospeso molte persone.

Per oltre quattro anni il suo volto è rimasto legato a una delle vicende più controverse e dolorose della cronaca italiana recente. Una presenza costante, spesso controcorrente, sempre pronta a esporsi in prima persona per difendere una verità che, a suo dire, non era mai stata davvero cercata fino in fondo. Nelle piazze, negli studi televisivi, davanti ai microfoni dei cronisti, la sua voce non ha mai tremato. E anche quando la stanchezza si faceva sentire, non ha arretrato di un passo. Nella notte si è spento Claudio Sterpin, storico amico di Liliana Resinovich, la 63enne scomparsa a Trieste il 14 dicembre 2021 e ritrovata morta il 5 gennaio 2022 in sacchi della spazzatura.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.itImmagine generica

