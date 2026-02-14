È morto stanotte Liliana Resinovich addio all’amico che chiedeva giustizia

Liliana Resinovich è morta questa notte, dopo anni di mistero e dolore legati al suo caso. La sua scomparsa ha lasciato senza parole chiunque seguisse la vicenda, che ha acceso dibattiti e polemiche nella comunità. La donna, scomparsa nel 2021, aveva attirato l’attenzione di molti perché il suo caso sembrava ancora irrisolto, mentre il suo nome rimaneva legato a una serie di domande senza risposta. La notizia della sua scomparsa segna la fine di una vicenda che ha tenuto in sospeso molte persone.

Per oltre quattro anni il suo volto è rimasto legato a una delle vicende più controverse e dolorose della cronaca italiana recente. Una presenza costante, spesso controcorrente, sempre pronta a esporsi in prima persona per difendere una verità che, a suo dire, non era mai stata davvero cercata fino in fondo. Nelle piazze, negli studi televisivi, davanti ai microfoni dei cronisti, la sua voce non ha mai tremato. E anche quando la stanchezza si faceva sentire, non ha arretrato di un passo. Nella notte si è spento Claudio Sterpin, storico amico di Liliana Resinovich, la 63enne scomparsa a Trieste il 14 dicembre 2021 e ritrovata morta il 5 gennaio 2022 in sacchi della spazzatura.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

A quattro anni dalla scomparsa di Liliana Resinovich, amici e parenti si sono riuniti in un sit-in davanti al tribunale di Trieste per chiedere giustizia e verità sul suo caso, con la promessa di scrivere anche al Presidente Mattarella.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Come è morta Liliana Resinovich Dibattito con Sellitto e Bacco

Argomenti discussi: È morto poche ore fa. Liliana Resinovich, l'annuncio sconvolge gli italiani.

È morto Claudio Sterpin, l’amico di Liliana Resinovich. Si è sempre battuto per la verità sulla tragica fine di Lilly. Ricoverato da lunedì all’ospedale di Cattinara, non ce l’ha fatta: se n’è andato nella notte. Su Lilly disse subito: non si è sucidata. E lo ha ripetuto a facebook