È morto poche ore fa Liliana Resinovich l’annuncio sconvolge gli italiani

Claudio Sterpin, amico di lunga data di Liliana Resinovich, è deceduto nella notte a causa di complicazioni improvvise. La notizia ha colpito molte persone che lo conoscevano bene, soprattutto perché Sterpin era stato il primo a cercare di aiutare Liliana durante i suoi ultimi mesi di vita. La sua morte si è verificata in un momento difficile per chi ha seguito da vicino il caso della donna scomparsa e ritrovata senza vita a Trieste.

È morto nella notte Claudio Sterpin, amico storico di Liliana Resinovich, la donna di 63 anni scomparsa a Trieste il 14 dicembre 2021 e ritrovata senza vita il 5 gennaio 2022, all’interno di sacchi della spazzatura. Sterpin era ricoverato da lunedì all’ospedale di Cattinara. Negli anni successivi alla morte di Resinovich, Sterpin è stato una delle figure più esposte pubblicamente nella richiesta di chiarimenti sul caso, intervenendo in contesti mediatici e in incontri pubblici. Il ricovero e la notizia della morte. La morte di Claudio Sterpin è avvenuta dopo un ricovero iniziato lunedì presso l’ospedale di Cattinara. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Dopo quattro anni dalla sua scomparsa, il caso di Liliana Resinovich rimane avvolto nel mistero.

Dopo quattro anni dalla sua scomparsa, il caso di Liliana Resinovich rimane avvolto nel mistero.

È morto Claudio Sterpin, l’amico di Liliana Resinovich. Si è sempre battuto per la verità sulla tragica fine di Lilly. Ricoverato da lunedì all’ospedale di Cattinara, non ce l’ha fatta: se n’è andato nella notte. Su Lilly disse subito: non si è sucidata. E lo ha ripetuto a facebook