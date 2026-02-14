È lui il futuro del basket? Ha 14 anni è alto più di 2 metri e schiaccia così

Mohamed Dabone, un ragazzino di 14 anni, ha attirato l’attenzione perché supera i 2 metri di altezza e dimostra di saper schiacciare con energia. La sua presenza nel settore giovanile del Barcellona lascia intuire che potrebbe diventare una promessa del basket. Un dettaglio importante: lo scorso fine settimana ha segnato un canestro spettacolare durante una partita amichevole.

La notte di Nba si anima con giocate da urlo.

Il futuro del basket torna sul grande palcoscenico La Fase Finale della IBSA Italy NextGen Cup sbarca a Torino PalaSermig quarti di finale (19 febbraio) Inalpi Arena semifinali e finale (20 e 21 febbraio) Ingresso gratuito #TuttoUnAltroSport facebook

