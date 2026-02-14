Massimo Siragusa ha pubblicato «ETNA», un libro che combina fotografie di grande qualità con approfondimenti scientifici e testimonianze storiche. La sua opera, disponibile in libreria, offre un racconto visivo e culturale del vulcano più attivo d’Europa, catturando dettagli come le eruzioni e i paesaggi che cambiano nel tempo.

È in libreria il nuovo e prestigioso volume edito da Cavollotto Edizioni, che rinnova lo sguardo sull’Etna tra fotografia d’autore, scienza e memoria collettiva.. Un vulcano che ha l’età geologica di un adolescente. Anzi, di una adolescente, perché per i catanesi l’Etna è “femmina”. E così, come tutte le adolescenti, cambia continuamente di aspetto e di umore. Cresce e si allunga. Al risveglio, dopo una delle sue notti insonni in cui sbuffa nell’aria una sabbia nera leggera che tutto ricopre, la troviamo diversa. Spunta un cono lì, dove non ti saresti aspettato. Si riempie una valle. Sparisce un bosco sommerso dal fuoco. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - È in libreria «ETNA» di Massimo Siragusa, Cavallotto Edizioni: fotografia d’autore, scienza, memoria collettiva

Presentazione di ETNA di Massimo Siragusa (Cavallotto Edizioni)

In diretta da Spazio Sette Ubik a Roma per una serata davvero speciale. Le immagini dell’Etna di Massimo Siragusa prendono vita nel racconto dell’autore, in un dialogo profondo con Roberto Cotroneo. Una cornice d’eccezione, una sala gremita e tutta la facebook