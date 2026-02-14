Milano ha visto sfuggire i libri durante l'apertura delle Olimpiadi invernali, che si è svolta con una cerimonia troppo italiana e poco milanese. La scelta di puntare su tradizioni nazionali ha fatto passare in secondo piano la presenza culturale locale, lasciando i libri fuori dalla scena principale. La mancanza di un richiamo più forte alla città si è notata anche nel modo in cui sono stati presentati gli eventi.

Fra sculture neoclassiche e compositori danzanti la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali ha trascurato senza nemmeno accorgersene il fatto che la città ospitante sia mecca ed epicentro della nostra editoria Un po’ troppo italiana e un po’ troppo poco milanese, la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali ha trascurato senza nemmeno accorgersene un aspetto chiave della vita culturale della principale città ospitante: il fatto cioè che Milano, sin da prima della nascita dei gemelli-rivali Arnoldo Mondadori e Angelo Rizzoli, sia mecca ed epicentro della nostra editoria. Un inchino a questa tradizione non sarebbe stato nulla di sconcertante, visto il felice precedente della cerimonia parigina – cui aveva dedicato una puntata anche quest’angolino di Foglio – che aveva reso onore a ben nove titoli di opere francesi in una clip ambientata nella Bibliothèque Richelieu. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - E i libri a Milano, dov’erano?

Questa mattina sono circolate sui social le immagini di un’ aggressione avvenuta in un pub tra tifosi del Napoli e sostenitori del Chelsea.

Un ufficiale di alto livello dello Stato maggiore russo, Fanil Sarvarov, è deceduto in un'esplosione che ha coinvolto la sua auto, contenente circa 300 grammi di tritolo.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

I giochi della Kasa dei Libri per il doposcuola

Argomenti discussi: Libri, serie tv e film 2026: tutti i consigli di lettura per gli appassionati; I libri dell'amicizia tra Bologna e Itabashi; Dialoghi alla Bi.G: Libri che parlano al presente. Incontri culturali alla Biblioteca regionale Grazia Deledda: il 12 febbraio 1° incontro; Libri d'amore e romanzi rosa da leggere e regalare.

Libri sull'amore: saggi e romanzi per capire i nostri sentimentiL'ossessione, l'amore tossico, la psicologia delle relazioni e perfino le situationship: c'è un libro per ogni situazione sentimentale ... vanityfair.it

Libri per ragazzi, Natale a Hogwarts e le altre storie per le festeMancano meno di dieci giorni alla notte di Natale e il miracolo si ripete. Nella classifica dei libri più letti dai giovanissimi questa settimana c’è un nome che ritorna e salta subito all’occhio. repubblica.it

MilanoPaviaTV - Canale78 Se si pensa a Milano e ai libri, uno dei primi nomi che viene in mente è Hoepli. La libreria a due passi dal Duomo, è molto più di un negozio: è un simbolo della cultura milanese. Eppure oggi quel simbolo attraversa uno dei moment facebook