Droga in casa e furto di rame | tre arresti nel Sannio

I Carabinieri di Montesarchio hanno arrestato tre persone nel Sannio dopo aver trovato droga in una casa e aver fermato due uomini mentre rubavano rame in un edificio abbandonato. Durante l'operazione, i militari hanno sequestrato più di 200 grammi di sostanze stupefacenti e hanno scoperto un effettivo furto di materiali metallici. La polizia ha fatto irruzione in un'abitazione dismessa, trovando un consistente quantitativo di droga e un deposito di rame prelevato dal sito.

Doppio colpo per i Carabinieri della Compagnia di Montesarchio che, nella giornata di ieri 13 febbraio, hanno tratto in arresto, in due diverse circostanze, tre persone, tutte residenti nel comune caudino. Sono stati trovati infatti dai Carabinieri panetti di hashish, marijuana già essiccata e alcune dosi di cocaina. Oltre a tale materiale illecito, l’uomo possedeva, senza autorizzazione, 48 proiettili calibro 38 special. Non sono però state rinvenute armi da fuoco ma solo una scacciacani di libera vendita. Nel pomeriggio, invece, a finire in manette sono stati due 31enni sorpresi a trafugare materiale ferroso e cavi in rame dall’interno di una struttura ricettiva dismessa. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

Un furto di rame accuratamente pianificato ha portato all'arresto di tre persone e a danni stimati in circa 250 mila euro sulla direttissima di Arezzo.

Nella tratta ferroviaria Firenze–Roma, un blitz delle forze dell'ordine ha portato all'arresto di tre persone ad Arezzo, smantellando una presunta banda dedita al furto di rame.

