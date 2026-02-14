Droga e coltelli abbandonati nelle aiuole | la provincia al setaccio

A Pavia, nella giornata del 14 febbraio 2026, la presenza di droga e coltelli abbandonati nelle aiuole ha portato i vigili a intervenire. La droga, nascosta tra le piante, si trovava vicino a un parco frequentato da giovani. Durante i controlli, sono stati sequestrati alcuni grammi di sostanza stupefacente e due coltelli lasciati sui viali. Inoltre, due esercizi commerciali sono stati multati per irregolarità fiscali, complicando ulteriormente il quadro della sicurezza locale.

Pavia, 14 febbraio 2026 - Qualche grammo di droga abbandonata, come anche due coltelli. E due locali sanzionati per violazioni fiscali. Proseguono i controlli con operazioni interforze voluti dalla Prefettura nell'ambito delle strategie condivise in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Dalla Questura hanno reso noti oggi, sabato 14 febbraio, gli esiti delle attività effettuate ieri sia nel capoluogo provinciale che a Vigevano, con l'impiego di personale della polizia di Stato, con anche l'ausilio del Reparto prevenzione crimine di Milano, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della polizia locali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

