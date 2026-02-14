Dritto e Rovescio ha segnalato che alcuni giovani armati di coltelli, coperti dal volto, stanno organizzando nuove danze violente in strada. Questi gruppi, già noti in passato, ora si radunano più frequentemente, seminando paura tra i residenti. La loro presenza si concentra soprattutto nelle zone più periferiche della città, dove si registrano episodi di minaccia e intimidazione.

L'abbiamo già vista nei mesi scorsi. Ma ultimamente sta diventando sempre più diffusa e, quindi, più preoccupante. La "danza dei coltelli" è un rituale macabro usato come strumento di intimidazione. "Il coltello serve a sentirci forti e a ottenere un guadagno immediato ”, ha spiegato il maranza ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio, il programma di approfondimento politico in onda su Rete 4. "Abbiamo ascoltato dei maranza che hanno accettato di incontrarci a volto coperto e a condizione di non specificare il luogo della chiacchierata", ha sottolineato l'inviata di Mediaset. "E’ il nostro ballo, tipica danza africana”, si è difeso il maranza. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Dritto e Rovescio, la minaccia del maranza: danza del coltello (a volto coperto)

