Dritto e Rovescio la minaccia del maranza | danza del coltello a volto coperto

Da liberoquotidiano.it 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dritto e Rovescio ha segnalato che alcuni giovani armati di coltelli, coperti dal volto, stanno organizzando nuove danze violente in strada. Questi gruppi, già noti in passato, ora si radunano più frequentemente, seminando paura tra i residenti. La loro presenza si concentra soprattutto nelle zone più periferiche della città, dove si registrano episodi di minaccia e intimidazione.

L'abbiamo già vista nei mesi scorsi. Ma ultimamente sta diventando sempre più diffusa e, quindi, più preoccupante. La "danza dei coltelli" è un rituale macabro usato come strumento di intimidazione. "Il coltello serve a sentirci forti e a ottenere un guadagno immediato ”, ha spiegato il maranza ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio, il programma di approfondimento politico in onda su Rete 4. "Abbiamo ascoltato dei maranza che hanno accettato di incontrarci a volto coperto e a condizione di non specificare il luogo della chiacchierata", ha sottolineato l'inviata di Mediaset. "E’ il nostro ballo, tipica danza africana”, si è difeso il maranza. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

dritto e rovescio la minaccia del maranza danza del coltello a volto coperto

© Liberoquotidiano.it - Dritto e Rovescio, la minaccia del maranza: danza del coltello (a volto coperto)

Dritto e Rovescio, il maranza: "Io giro col coltello", si ferma lo studio

Dritto e rovescio, il maranza provoca e Del Debbio lo zittisce

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

DRITTO E ROVESCIO BEST MOMENT RUZZA #ruzzaorologi

Video DRITTO E ROVESCIO BEST MOMENT RUZZA?? #ruzzaorologi

Argomenti discussi: Dritto e rovescio: Puntata del 5 febbraio Video; Dritto e Rovescio, dall'intervista a Tajani a gli sviluppi di Garlasco: le anticipazioni di stasera (12 febbraio); Giorgia Meloni accolta da un'ovazione a Dritto e Rovescio, battuta di Del Debbio sulla vendita di Maalox; Dritto e Rovescio, anticipazioni della puntata di stasera 12 febbraio: in studio il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

dritto e rovescio laDritto e Rovescio, anticipazioni della puntata di stasera 12 febbraio: in studio il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio TajaniNuovo appuntamento con il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, in onda in prima serata su Rete 4 ... corrieredellumbria.it

dritto e rovescio laSparatoria a Villa Verucchio, il Maresciallo Masini ospite a Dritto e rovescioL’intervista al carabiniere di Villa Verucchio: l’orgoglio della figlia Letizia e le parole del padre Gianni, «Hai difeso i cittadini» ... altarimini.it