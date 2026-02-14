Dramma a Bitonto auto fuori strada | morto un 17enne

Un giovane di 17 anni ha perso la vita ieri sera a causa di un incidente stradale a Bitonto, quando il veicolo su cui viaggiava è uscito di strada e si è schiantato contro un albero. La vettura trasportava altri due ragazzi, che sono rimasti feriti ma non in modo grave. La scena si è svolta lungo una strada alberata, dove la macchina è finita in un tratto particolarmente scivoloso, secondo i testimoni.

Il veicolo sarebbe finito fuori dalla carreggiata e avrebbe sbattuto contro un albero. Feriti altri due giovani che erano a bordo del mezzo Un ragazzo di 17 anni è morto, nelle scorse ore, in un incidente stradale avvenuto a Bitonto. La vittima, riporta l'Ansa, era a bordo di un'auto con due amici: la vettura sarebbe finita fuori strada, sbattendo infine contro un albero. I due feriti sono un altro 17enne e un 19enne: il minore sarebbe ricoverato al Policlinico di Bari a causa dei politraumi accusati. Il maggiore sarebbe stato trasportato nell'ospedale Di Venere. I soccorritori del 118, intervenuti sul luogo del drammatico sinistro, non hanno potuto fare nulla per salvare la vita della giovane vittima.