Dove vedere in tv Italia-Norvegia curling maschile Olimpiadi 2026 | orario programma streaming

L’Italia torna in campo domenica 15 febbraio alle 9.05, dopo aver riposato, per sfidare la Norvegia nel curling maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La partita si svolgerà nella sesta sessione del round robin e sarà visibile in diretta streaming su diverse piattaforme online.

Dopo una giornata di riposo, domenica 15 febbraio torna in campo l’ Italia alle ore 9.05 per affrontare la Norvegia nella sesta sessione di gioco del round robin maschile di curling ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Il team Retornaz è partito forte nel torneo con un bilancio di due vittorie prestigiose (contro Svezia e Gran Bretagna) ed una sconfitta all’extra-end con la Germania. Gli azzurri sono attualmente in piena corsa per l’accesso alle semifinali (riservato alle migliori quattro della classifica), ma hanno bisogno di riprendere il loro cammino con un successo contro la squadra guidata dallo skip Magnus Ramsfjell in uno scontro diretto molto importante in ottica qualificazione. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina inizia il torneo maschile di curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Venerdì 13 febbraio la Nazionale italiana di curling scende in pista contro la Germania per la terza partita del torneo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

