Dove vedere in tv Italia-Danimarca curling femminile Olimpiadi 2026 | orario programma streaming

L’Italia ha deciso di continuare il suo percorso nel curling femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 dopo le sconfitte contro Svizzera e Corea del Sud, che hanno ridimensionato le speranze di qualificazione. La squadra italiana si prepara ora a sfidare la Danimarca, in una partita che si terrà in un momento cruciale del torneo. La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile anche in streaming online, permettendo agli appassionati di seguire l’evento dal vivo.

Dopo aver perso le prime due partite contro Svizzera e Corea del Sud e aver incrociato Cina e Svezia, l'Italia proseguirà la propria avventura nel torneo di curling femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 affrontando la Danimarca. L'appuntamento è per domenica 15 febbraio (ore 14.05) sul ghiaccio della Perla delle Dolomiti, per quella che sarà l'unica partita di giornata delle azzurre. La skip Stefania Constantini, Elena Mathis, Marta Lo Deserto e Giulia Zardini Lacedelli cercheranno di vincere per cercare di rimanere ancora aggrappate a una sempre più residua speranza di qualificazione alle semifinali, riservate alle prime quattro classificate del round robin aperto a dieci squadre.