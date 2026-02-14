Dove vedere in tv Italia-Cechia curling maschile Olimpiadi 2026 | orario programma streaming

L’Italia del curling maschile scende di nuovo in campo domani, domenica 15 febbraio, dopo aver iniziato il torneo con alcune vittorie. La partita contro la Repubblica Ceca si svolgerà alle ore 14:00 e sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming. I giocatori si preparano a mantenere il loro ritmo e a sfidare gli avversari sul ghiaccio di Milano, pronti a dare il massimo in questa fase della competizione olimpica.

Tenere la testa dritta, senza pressione, senza distrazioni. Domani, domenica 15 febbraio, tornerà sul ghiaccio l'Italia del curling maschile, attualmente impegnata nel Round Robin valido per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Saranno due gli impegni del team capitanato da Joel Retornaz: nella mattinata infatti gli azzurri sfideranno la Norvegia, per poi affrontare alle 19:05 la Cechia. Proprio quello con i cechi sarà un incontro da non sbagliare. Gli avversari infatti hanno cominciato il torneo con due sconfitte, mentre i nostri portacolori hanno incasellato due successi di enorme rilievo, per poi cedere il passo nella serata di ieri alla Germania.