Dopo la tragedia di Genova Ponte Bigoni stop alle auto | Al via le prove di resistenza
Dopo il crollo del ponte Morandi a Genova, le autorità hanno deciso di bloccare il traffico sul ponte Bigoni. La decisione nasce dai timori sulla stabilità della struttura, che ha sollevato preoccupazioni tra i residenti e gli ingegneri. Questa mattina, i tecnici hanno iniziato le prove di resistenza, monitorando attentamente ogni movimento della campata. La strada, che si arrampica tra le colline, si curva lentamente prima di mostrare i tecnici al lavoro nella nebbia, tutti con i giubbotti riflettenti.
La strada sale un po’, disegna una curva, alla svolta appaiono nella nebbia i tecnici avvolti nei giubbotti catarifrangenti. Ponte Bigoni, Provinciale 15, via del Mare, alle porte di Ferrara, sotto scorre il diversivo del Volano. Ci sono i sensori, un camion fermo alla base del ponte. Sembra un camioncino del latte. L’autista accende il motore e comincia ad avanzare lentamente. Ieri mattina, stop al traffico, per verificare la tenuta di quell’infrastruttura strategica per la viabilità della provincia. I tecnici verificano se il ponte regge al traffico. Dopo quello che è successo a Genova, il Morandi che si sbriciola, quell’urlo "Oh mio dio, oh mio dio", morti e auto sospese nel vuoto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Ponte sullo Stretto, Bonelli critico dopo il terremoto: "Stop alle attività senza verifiche sismiche"
Prove di carico, il ponte chiude al traffico per un'intera mattinata: le disposizioni
Il ponte Bigoni, sulla Sp15 in zona Ferrara, sarà chiuso al traffico per un’intera mattinata.
