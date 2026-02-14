Dopo il crollo del ponte Morandi a Genova, le autorità hanno deciso di bloccare il traffico sul ponte Bigoni. La decisione nasce dai timori sulla stabilità della struttura, che ha sollevato preoccupazioni tra i residenti e gli ingegneri. Questa mattina, i tecnici hanno iniziato le prove di resistenza, monitorando attentamente ogni movimento della campata. La strada, che si arrampica tra le colline, si curva lentamente prima di mostrare i tecnici al lavoro nella nebbia, tutti con i giubbotti riflettenti.

La strada sale un po’, disegna una curva, alla svolta appaiono nella nebbia i tecnici avvolti nei giubbotti catarifrangenti. Ponte Bigoni, Provinciale 15, via del Mare, alle porte di Ferrara, sotto scorre il diversivo del Volano. Ci sono i sensori, un camion fermo alla base del ponte. Sembra un camioncino del latte. L’autista accende il motore e comincia ad avanzare lentamente. Ieri mattina, stop al traffico, per verificare la tenuta di quell’infrastruttura strategica per la viabilità della provincia. I tecnici verificano se il ponte regge al traffico. Dopo quello che è successo a Genova, il Morandi che si sbriciola, quell’urlo "Oh mio dio, oh mio dio", morti e auto sospese nel vuoto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dopo la tragedia di Genova. Ponte Bigoni, stop alle auto: "Al via le prove di resistenza"

Il ponte Bigoni, sulla Sp15 in zona Ferrara, sarà chiuso al traffico per un’intera mattinata.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Sicurezza nei locali: Confcommercio Imperia in prima linea dopo la tragedia di Crans Montana; Constellation devastato dal rogo, raccolte dai pm le prime foto dopo tragedia; Dopo la tragedia di Crans Montana raffica di controlli nei locali: le prime verifiche partiranno a Latina; Dopo la tragedia di Genova. Ponte Bigoni, stop alle auto: Al via le prove di resistenza.

Crans Montana e il «contagio emotivo» dopo la tragedia: come tornare a frequentare luoghi chiusi senza ansiaRicominciare a uscire in compagnie e andare in locali, cinema e discoteche dopo l'incendio svizzero fa paura ad adolescenti e genitori di teenager. Due esperte spiegano come affrontare il ritorno nei ... vanityfair.it

Crans-Montana: la madre di due vittime ha parlato con i Moretti, le prime foto dopo la tragediaL'incontro in occasione di un interrogatorio in cui i Moretti hanno respinto le accuse e attaccato il Comune ed il Cantone ... msn.com

Venerdì 13 febbraio chiuso temporaneamente ponte Bigoni sulla Sp15 per prove di carico: https://www.provincia.fe.it/Novita/Comunicati-stampa/Venerdi-13-febbraio-chiuso-temporaneamente-il-ponte-Bigoni-sulla-SP15-per-prove-di-carico facebook