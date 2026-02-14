Dopo Crans Montana | No alle feste fuori dalle regole

Da ilrestodelcarlino.it 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo gli ultimi eventi a Crans Montana, le autorità di Ravenna hanno deciso di intensificare i controlli sulle feste e i party, anche quelli con musica e balli. La Prefettura ha spiegato che è fondamentale applicare regole chiare e uguali per tutti, per evitare situazioni di rischio o illeciti. In alcune feste recenti, sono state riscontrate irregolarità che hanno portato a interventi delle forze dell’ordine. La volontà è di garantire che tutti rispettino le norme, senza fare eccezioni.

Bene che la Prefettura di Ravenna e le forze dell’ordine potenzino i controlli su feste e party in cui si balla "ma servono regole uguali per tutti". E la strada giusta "è quella della collaborazione tra istituzioni, forze dell’ordine e associazioni di categoria". A dirlo è Mauro Mambelli, presidente di Confcommercio provincia di Ravenna Confcommercio provincia di Ravenna esprimendo appunto "pieno apprezzamento per la linea di attenzione e prevenzione" riguardo alla sicurezza nei luoghi di intrattenimento e aggregazione, "in particolare in vista dell’intensificarsi degli eventi e delle iniziative danzanti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

dopo crans montana no alle feste fuori dalle regole

© Ilrestodelcarlino.it - Dopo Crans Montana: "No alle feste fuori dalle regole"

A Napoli multe e prescrizioni alle discoteche dopo la strage del Crans-Montana

Dopo la tragedia di Crans Montana, le autorità a Napoli e provincia hanno intensificato i controlli presso le discoteche, coinvolgendo vigili del fuoco, ispettorato del lavoro e forze dell'ordine.

Strage di Crans Montana, Le Constellation era fuori controllo: il software non aggiornato e il delegato alle ispezioni senza brevetto antincendio

Christophe Balet, nuovo responsabile della sicurezza a Crans Montana, è finito sotto inchiesta per la strage di Capodanno al locale “Le Constellation”.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Incendio a Crans-Montana, niente domiciliari per Jessica Moretti

Video Incendio a Crans-Montana, niente domiciliari per Jessica Moretti

Argomenti discussi: Dopo Crans Montana: No alle feste fuori dalle regole; Il responsabile della sicurezza senza brevetto antincendio. Moretti: Penso sempre alle vittime - Avvocato vittime chiede la ricusazione delle procuratrici di Sion; Crans Montana, oggi interrogato Moretti. Il Constellation non era priorità nei controlli di sicurezza; Le foto mai viste all'interno di Le Constellation dopo il rogo della strage di Crans -Montana.

dopo crans montana noDopo Crans Montana: No alle feste fuori dalle regoleBene che la Prefettura di Ravenna e le forze dell’ordine potenzino i controlli su feste e party in cui si balla ma servono regole uguali per tutti. E la strada giusta è quella della collaborazione ... ilrestodelcarlino.it

Crans-Montana, gli Ordini forensi svizzeri condannano le aggressioni ai legali dei MorettiDura presa di posizione dei presidenti degli avvocati di Vaud, Vallese e Ginevra dopo il parapiglia prima dell’interrogatorio di Jessica Moretti ... giornalelavoce.it