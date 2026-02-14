Dopo gli ultimi eventi a Crans Montana, le autorità di Ravenna hanno deciso di intensificare i controlli sulle feste e i party, anche quelli con musica e balli. La Prefettura ha spiegato che è fondamentale applicare regole chiare e uguali per tutti, per evitare situazioni di rischio o illeciti. In alcune feste recenti, sono state riscontrate irregolarità che hanno portato a interventi delle forze dell’ordine. La volontà è di garantire che tutti rispettino le norme, senza fare eccezioni.

Bene che la Prefettura di Ravenna e le forze dell’ordine potenzino i controlli su feste e party in cui si balla "ma servono regole uguali per tutti". E la strada giusta "è quella della collaborazione tra istituzioni, forze dell’ordine e associazioni di categoria". A dirlo è Mauro Mambelli, presidente di Confcommercio provincia di Ravenna Confcommercio provincia di Ravenna esprimendo appunto "pieno apprezzamento per la linea di attenzione e prevenzione" riguardo alla sicurezza nei luoghi di intrattenimento e aggregazione, "in particolare in vista dell’intensificarsi degli eventi e delle iniziative danzanti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dopo Crans Montana: "No alle feste fuori dalle regole"

Dopo la tragedia di Crans Montana, le autorità a Napoli e provincia hanno intensificato i controlli presso le discoteche, coinvolgendo vigili del fuoco, ispettorato del lavoro e forze dell'ordine.

Christophe Balet, nuovo responsabile della sicurezza a Crans Montana, è finito sotto inchiesta per la strage di Capodanno al locale “Le Constellation”.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Incendio a Crans-Montana, niente domiciliari per Jessica Moretti

Argomenti discussi: Dopo Crans Montana: No alle feste fuori dalle regole; Il responsabile della sicurezza senza brevetto antincendio. Moretti: Penso sempre alle vittime - Avvocato vittime chiede la ricusazione delle procuratrici di Sion; Crans Montana, oggi interrogato Moretti. Il Constellation non era priorità nei controlli di sicurezza; Le foto mai viste all'interno di Le Constellation dopo il rogo della strage di Crans -Montana.

Dopo Crans Montana: No alle feste fuori dalle regoleBene che la Prefettura di Ravenna e le forze dell’ordine potenzino i controlli su feste e party in cui si balla ma servono regole uguali per tutti. E la strada giusta è quella della collaborazione ... ilrestodelcarlino.it

Crans-Montana, gli Ordini forensi svizzeri condannano le aggressioni ai legali dei MorettiDura presa di posizione dei presidenti degli avvocati di Vaud, Vallese e Ginevra dopo il parapiglia prima dell’interrogatorio di Jessica Moretti ... giornalelavoce.it

Crans Montana, le foto inedite dell’interno del locale dopo il rogo facebook

"Non sono più io", lo choc della 'donna della ringhiera' dopo Crans Montana x.com