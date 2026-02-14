DOMENICA IN | CARLO CONTI OSPITE D’ONORE DEL SALOTTO DI MARA VENIER
Domenica 15 febbraio, Carlo Conti sarà ospite d’onore nel salotto di Mara Venier, portando in studio alcune anticipazioni sul Festival di Sanremo, che si terrà tra pochi giorni. La sua presenza attirerà molti telespettatori, desiderosi di ascoltare le sue opinioni e scoprire qualche dettaglio sui partecipanti. La conduttrice e il suo ospite si prepara a offrire un pomeriggio ricco di momenti di intrattenimento e approfondimenti sul grande evento musicale.
Domenica In, condotta da Mara Venier e in onda domenica 15 febbraio alle 14.00 su Rai1, si aprirà con un ampio spazio dedicato all’imminente Festival di Sanremo. Collegamento speciale con Carlo Conti, direttore artistico e conduttore della kermesse, che commenterà anticipazioni e retroscena ad una settimana dal debutto. E la musica sarà ancora protagonista con Nek, in partenza per il suo tour europeo: l’artista ripercorrerà carriera e vita privata, regalando una performance con alcuni dei suoi successi più amati. Per il cinema, Anna Ferzetti presenterà “ Domani interrogo ”, il nuovo film di Umberto Carteni in uscita il 19 febbraio. 🔗 Leggi su Bubinoblog
DOMENICA IN: STELLE DI CINEMA, FICTION E MUSICA NEL SALOTTO DI MARA VENIER
