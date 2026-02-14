Divieto del cellulare? Valditara | È un diritto degli studenti torniamo a essere umani

Valditara afferma che vietare l’uso del cellulare a scuola è un diritto degli studenti, perché aiuta a recuperare il contatto con la realtà e a sviluppare capacità fondamentali. L’obiettivo è far tornare gli studenti a scrivere a mano e a ricordare le cose senza dipendere dagli smartphone. Un esempio concreto è la proposta di limitare l’uso dei dispositivi digitali durante le lezioni per favorire l’attenzione e la concentrazione.

Rimettere al centro la scrittura a mano, la memoria e la formazione della persona come antidoto alla dipendenza dagli strumenti. È questo il filo conduttore dell'intervento del ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara al convegno "Libro, carta e penna", in corso al Ministero.