Disastro Malinin l’alieno del pattinaggio fa flop a Milano Cortina

Ilia Malinin ha deluso le aspettative a Milano Cortina 2026, perché ha commesso un errore grave durante la sua performance. La sua esibizione è stata segnata da una caduta che ha compromesso il punteggio finale, lasciandolo fuori dalla top tre. Il pattinatore statunitense, noto per le sue acrobazie spettacolari, ha mostrato un grande nervosismo in una gara molto combattuta. Durante l'esibizione ha perso equilibrio proprio nei momenti decisivi, rendendo difficile recuperare il punteggio. La delusione si è vista chiaramente sul suo volto e tra il pubblico.

(Adnkronos) – Flop e lacrime. Ilia Malinin, l'alieno del pattinaggio artistico, stecca clamorosamente e finisce fuori dal podio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il 21enne fenomeno statunitense propone un programma libero con 7 salti quadrupli e offre una prestazione disastrosa. Stecca il primo quadruplo Axel, che diventa un singolo, e poi cade due volte.