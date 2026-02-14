Diretta gol Serie A | Lazio Atalanta 0-2 finisce qui

La partita tra Lazio e Atalanta si è conclusa con un risultato di 0-2, dopo che l’Atalanta ha segnato due gol nel secondo tempo, interrompendo così la striscia positiva della Lazio. La gara si è giocata allo stadio Olimpico di Roma, davanti a migliaia di tifosi che speravano in una vittoria della loro squadra. La rete decisiva è arrivata al 75° minuto, quando un’azione di contropiede ha portato il secondo gol dell’Atalanta, lasciando la Lazio senza punti.

