Diretta gol Serie A | Lazio Atalanta 0-1 Ederson trasforma il rigore

L'Atalanta ha ottenuto un gol decisivo contro la Lazio grazie all'ottimo intervento di Ederson, che ha trasformato con freddezza un calcio di rigore. La partita, valida per la 25esima giornata di Serie A, si è svolta in un clima teso, con i bergamaschi che hanno conquistato tre punti importanti in trasferta. La sfida si è accesa nel secondo tempo, quando l'arbitro ha assegnato il penalty ai bergamaschi dopo un fallo in area.

Milan, cosa c’è dietro il rinnovo di Tomori. Dalla figura di Allegri a quel rischio calcolato, tutti i retroscena sulla firma dell’inglese Calciomercato Milan, Tare pesca in Spagna: doppio baby colpo! Quali giocatori potrebbero sbarcare in Italia Girelli lascia la Juventus Women? Clamoroso scenario in casa bianconera, ecco dove potrebbe giocare Diomande incanta mezza Europa ma.Svelato il futuro del talento del Lipsia: un top club si è tirato indietro, ecco dove giocherà Vanoli dopo Como Fiorentina: «Complimenti ai ragazzi, dobbiamo mantenere i piedi per terra! Da quando sono arrivato.» Fabregas critica Morata dopo Como Fiorentina: «Da lui mi aspetto di più, chi non sopporta le provocazioni. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Diretta gol Serie A: Lazio Atalanta 0-1, Ederson trasforma il rigore Diretta gol Serie A: Lazio Genoa 3-2, la decide il gol su rigore di Cataldi allo scadere! La Lazio vince 3-2 contro il Genoa all’ultimo secondo. Diretta gol Serie A: Lazio Atalanta 0-0, si comincia Lazio e Atalanta si sono affrontate senza segnare, causando un pareggio a reti inviolate nella partita d'apertura della 25ª giornata di Serie A. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Genoa - Napoli in Diretta Streaming | DAZN IT; Serie A: pronostici, migliori scommesse e quote della 25ª giornata; Serie A, 24° turno: chance Inter per allungare, la Juve cerca riscatto. Serie A, Como-Fiorentina 1-2. Alle 18 Lazio-Atalanta e alle 20:45 Inter-JuveI Viola hanno vinto fuori casa. Alle 18 è la volta di Lazio-Atalanta e alle 20.45 il big match Inter-Juventus (in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming ... tg24.sky.it RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Doppio Malen! Diretta gol live score 24^ giornata (oggi 9 febbraio 2026)Risultati Serie A, classifica e diretta gol live score oggi, lunedì 9 febbraio 2026, dei due posticipi della 24^ giornata in programma. ilsussidiario.net SERIE A | In campo alle 18 Lazio-Atalanta DIRETTA #ANSA facebook #Lazio- #Atalanta, le formazioni ufficiali x.com