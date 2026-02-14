Diretta gol Serie A | Lazio Atalanta 0-0 si comincia

Lazio e Atalanta si sono affrontate senza segnare, causando un pareggio a reti inviolate nella partita d'apertura della 25ª giornata di Serie A. La sfida si è svolta allo stadio Olimpico, davanti a circa 40.000 tifosi che hanno sostenuto le due squadre fino all’ultimo minuto. La partita ha visto diverse occasioni da entrambe le parti, ma nessun gol è stato segnato nel primo tempo, lasciando il risultato in equilibrio.

