Diretta gol Serie A | Como Fiorentina 1-2 clamoroso autogol di Parisi che riapre tutto

Durante la partita tra Como e Fiorentina, Parisi ha segnato un autogol che ha riaperto il risultato, causando sorpresa tra i tifosi presenti allo stadio. La squadra di casa aveva inizialmente condotto, ma l’errore del difensore ha aperto nuove possibilità per gli ospiti. La gara si è svolta durante la 25esima giornata di Serie A, con momenti di tensione e scambi veloci tra le due squadre.

