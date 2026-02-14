dina ferri alla scoperta delle radici

Dina Ferri ha avviato un progetto che coinvolge il Comune di Radicondoli, l’Archivio locale e l’Istituto San Giovanni Bosco di Colle, con la partecipazione degli studenti della Quarta A del Liceo scienze umane. L’obiettivo è riscoprire le radici del territorio attraverso ricerche e incontri con gli anziani, che condividono le loro storie di vita. Durante le sessioni, i ragazzi ascoltano testimonianze dirette e raccolgono documenti storici, creando un ponte tra passato e presente. Un esempio concreto è la visita di alcuni studenti alle vecchie case di famiglia, dove apprendono dettagli su antiche tradizioni locali

C’è un progetto che vede insieme il Comune di Radicondoli, l’ Archivio e l’ Istituto San Giovanni Bosco di Colle, in particolare i ragazzi della Quarta A, Liceo scienze umane. Con una finalità: parlare di poesia, di origini, di tradizioni, di radici, ricostruire la vita di Dina Ferri, la poetessa pastora di Radicondoli, attraverso documenti d’archivio e realizzare video e podcast per Radio Aula 79, la radio della scuola. Studentesse e studenti hanno già avuto modo di visitare l’Archivio di Radicondoli. Ora il lavoro continua. Tutto questo grazie alla guida dalle archiviste Barbara Affolter e Silvia Trovato per il supporto nel lavoro di preparazione in aula, l’introduzione a Dina Ferri attraverso letture e studio della Toscana fine ‘800 - inizi del ‘900. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il teatro DiVino-Tommaso Gherardi del Testa ha fatto da sfondo alla presentazione del libro

Alla scoperta delle radici, tra corti e cascine, chiese e affreschi, in un percorso lento e autentico.

