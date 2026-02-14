Dimissioni Nasti la sindaca | Cambio fisiologico non posso entrare in motivi personali e familiari

Ada Nasti ha annunciato le sue dimissioni dalla carica di assessore al Bilancio a Latina, spiegando che si tratta di un “cambio fisiologico”. La sindaca Celentano ha commentato che questa decisione deriva da ragioni legate a fattori personali e familiari, senza entrare nel dettaglio. Nasti ha deciso di lasciare il ruolo dopo tre anni di mandato, lasciando molti cittadini e amministratori locali sorpresi. La sua uscita dal consiglio comunale ha già generato diverse reazioni, tra cui accuse di destabilizzazione da parte dell’opposizione.

Dimissioni Nasti a Latina: la sindaca Celentano parla di "cambio fisiologico", l'opposizione accusa. Latina è scossa dalle dimissioni dell'assessore al Bilancio, Ada Nasti, avvenute ieri, 13 febbraio 2026. La sindaca Matilde Celentano ha minimizzato l'evento definendolo un cambiamento nella normale dinamica amministrativa, mentre l'opposizione ha espresso forte disappunto, contestando la mancanza di trasparenza e la sottovalutazione della gravità politica della situazione. La sindaca e il "cambio fisiologico". La questione delle dimissioni dell'assessore Nasti è stata affrontata dalla sindaca Matilde Celentano durante il Consiglio comunale. Le dimissioni di Nasti hanno scatenato una dura presa di posizione di Forza Italia, che accusa la sindaca di Latina, Matilde Celentano, di non averla difesa abbastanza durante le tensioni interne alla maggioranza.