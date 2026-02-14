Diga di Vetto accelerazione tangibile del Mit

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha deciso di accelerare i lavori per la diga di Vetto, dopo anni di ritardi e promesse non mantenute. Il governo ha approvato un finanziamento aggiuntivo di 50 milioni di euro, che permette di avviare subito le procedure per la costruzione. Ora, le imprese coinvolte stanno preparando i cantieri e si prevede che i lavori starteranno entro i prossimi mesi.

"Siamo davanti a un'accelerazione tangibile, che trasforma oltre un secolo di parole in un percorso amministrativo solido e trasparente per la realizzazione della Diga di Vetto". Così l'onorevole Laura Cavandoli, deputata della Lega eletta a Parma e Reggio Emilia, a margine delle dichiarazioni.