Fikayo Tomori ha rinnovato il suo contratto con il Milan, una decisione presa anche grazie alle indicazioni di Allegri, che ha spinto per mantenere la linea difensiva stabile. Il club ha deciso di puntare sulla continuità, temendo che l’addio di un elemento chiave potesse indebolire il reparto. Per consolidare la squadra, i dirigenti hanno scelto di rischiare calcolando che questa mossa possa portare benefici nel lungo termine.

La continua proiezione del Milan verso una difesa solida e proiettata al lungo periodo passa per una scelta che unisce concretezza sportiva e una linea direttiva chiara. Il rinnovo di Fikayo Tomori instaura una base affidabile per il reparto arretrato, accompagnato da una gestione economica allineata a un progetto tecnico ambizioso e orientato ai benefici a medio-lungo termine. Il nuovo accordo estende la permanenza di Tomori fino al 2030, con un ingaggio annuale che si avvicina ai 4 milioni di euro e bonus inclusi. Accanto al riallineamento di Maignan, questa firma consolida una linea difensiva che il club intende puntellare negli anni a venire. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Dietro il rinnovo di Tomori: il ruolo di Allegri e il rischio calcolato

In casa Milan, si aspetta solo l’ufficialità del rinnovo di Maignan, che dovrebbe firmare fino al 2031.

