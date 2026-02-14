Antonio Di Pietro critica duramente Nicola Gratteri, accusandolo di comportarsi senza vergogna e di sentirsi superiore. La sua reazione nasce dalle recenti affermazioni del procuratore, che ha definito gli elettori del Sì al referendum come persone di poco valore. Di Pietro ricorda i tempi di Mani Pulite, quando anche lui si sentiva in uno stato di grazia. La polemica si accende dopo le parole di Gratteri, che ha espresso giudizi severi sui sostenitori del sì.

Il procuratore di Napoli non vuole fare politica, dice al Foglio l'ex magistrato: "Ha più potere così". E le sue dichiarazioni contro chi vota Sì? "È una tecnica. Non parla a caso, parla per far parlare di sé". Meloni? "Deve fare battaglia per il Sì". E Schlein? "Non ha sostanza" Antonio Di Pietro, cosa pensa delle ultime dichiarazioni di Nicola Gratteri sugli elettori del Sì al referendum? Il procuratore dice che sono dei poco di buono. “Penso che Gratteri parli alla pancia dell’opinione pubblica. La sua logica è: purché se ne parli, a prescindere dal merito. L’obiettivo è che sulle sue parole si ritorni, amplificandone l’effetto. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Di Pietro: "Gratteri non ha vergogna. Si sente in uno stato di grazia. Come me ai tempi di Mani pulite"

È scomparso a 87 anni Giuliano Spazzali, noto avvocato italiano, ricordato per il suo ruolo nel processo Mani Pulite.

È scomparso a 87 anni Giuliano Spazzali, noto avvocato italiano, ricordato per il suo ruolo nei processi di Mani Pulite.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Referendum Giustizia, strappo tra toghe-simbolo: E' in atto una truffa etica; Di Pietro: Gratteri non ha vergogna. Si sente in uno stato di grazia. Come me ai tempi di Mani pulite; Antonio Di Pietro: Chi vota sì al referendum non è un criminale. Gratteri? Sta raccontando il falso; Referendum, l’ex pm Di Pietro per il Sì: La separazione renderà la magistratura più indipendente e autonoma.

Di Pietro: Gratteri non ha vergogna. Si sente in uno stato di grazia. Come me ai tempi di Mani puliteIl procuratore di Napoli non vuole fare politica, dice al Foglio l'ex magistrato: Ha più potere così. E le sue dichiarazioni contro chi vota Sì? È una tecnica. Non parla a caso, parla per far parla ... ilfoglio.it

Esclusiva/ Di Pietro: Chi vota Sì al referendum non è un criminale. Gratteri? Sta raccontando il falsoRiforma della giustizia: Di Pietro attacca Gratteri, accusandolo di sostenere il falso sulla lotta alle mafie e la separazione delle carriere ... ilsussidiario.net

Tornano le inchieste di #PresaDiretta: parleremo del referendum sulla giustizia, con ospiti Di Pietro e Gratteri, di Trump che attacca avvocati e giornalisti, dei pacchetti sicurezza e dello stato della libertà di stampa in Italia. DOMENICA alle 20:30 su #Rai3. x.com

Tornano le inchieste di PresaDiretta, nella prima puntata ci occupiamo del referendum sulla giustizia, mettendo a confronto le ragioni del sì e del no, con Antonio Di Pietro e Nicola Gratteri in diretta in studio, per poi andare negli Stati Uniti, dove Donald Trump facebook