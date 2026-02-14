Di Gregorio commette un errore decisivo, ma il primo problema nasce da una mossa sbagliata di David. L’attaccante perde palla in modo ingenuo, lasciando spazio all’avversario. Dopo quella svista, il portiere si fa sorprendere dalla deviazione di Cambiaso sul cross di Luis Henrique, finendo per commettere un grave errore.

Una storia che si ripete. Da troppo tempo per i tifosi della Juventus. La rete che ha portato in vantaggio l'Inter nel big match di San Siro tra nerazzurri e bianconeri (autogol di Cambiaso su cross di Luis Henrique) mette nuovamente in mostra due vulnus che hanno contraddistinto in negativo la stagione juventina: i gol realizzati dagli avversari a causa di propri errori e un Michele Di Gregorio ancora una volta quantomeno non impeccabile. La colpa più grave è certamente quella del portiere della Juve: sulla deviazione di Cambiaso, infatti, non interviene con il piede sinistro (quello più alto e che gli avrebbe permesso di provare a respingere il pallone), ma con il destro, con il quale riesce soltanto a toccare a malapena la sfera. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Di Gregorio, altra papera pesantissima. Ma il primo errore è di David...

David Juve, attaccante canadese della Juventus, torna sotto i riflettori dopo una serata deludente.

Durante la partita tra Inter e Pisa, Papera Sommer ha commesso un errore che ha attirato l'attenzione.

Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia.